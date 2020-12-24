Bebeğin çöpe atılma görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çöp konteynerine atılan bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada anne E.Ç.'nin (22) bebeği çöpe atmaya götürürken görüntüleri ortaya çıktı. Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olan E.Ç.'nin (22), erkek arkadaşı M.P. (21) ile evlenmeyi planladıkları, hamile kalmasından sonra da ailesinden korktuğu için bunu gizlediği ve M.P.'nin doktora gitme teklifini reddettiği öne sürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan E.Ç. ile erkek arkadaşı M.P., annesi D.Ç. ve babası A.Ç., adliyeye sevk edildi. E.Ç. tutuklandı.