‘Ben Kovidim, para üstüyle dezenfektan al’

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dahi yoğun bir mesaiyle çalışan motosikletli kuryeler zamanla ve ölüme karşı yarışıyor. Adana Motosikletli Kuryeler Derneği'nin kurucularından olan Mustafa Gök, kurye olan 18 yaşındaki oğlu İslam Gök'ü işten eve dönerken 2 yıl önce trafik kazasında kaybettikten sonra derneğe katıldığını anlattı. Gök, "Maalesef sipariş verdikten 10 dakika sonra arayıp nerede kaldığımızı soruyorlar. Evde 10 dakikada yemeklerini hazırlayabiliyorlar mı? Geçtiğimiz gün siparişi götürdüm, parayı veren kişi 'Üstü kalsın abi dezenfektan alırsın ben Kovid hastasıyım' dedi" diye konuştu.

Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, salgın döneminde 160 kuryenin kazalarda hayatını kaybettiğini belirtti. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyon Genel Başkanı Çağdaş Yavuz ise "Herkesin paketi acil. Özellikle yemek sipariş verenler kuryeleri 'Eğer acil gelmezse senin puanını düşük yazarım' gibi tehditlerle bulunuyorlar. Kuryelik 'Tehlikeli meslek grubuna' alınmalı" dedi.