Yangın, 21.45 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı.
Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda bulunanlardan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılırken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verilerek müdahale edildi.
Yangın çıkan dairede yaşayan bir kadının kedisi de yangında dumandan etkilenerek öldü.
Beyoğlu’nda yangında kedisi ölen kadın, “O benim çocuğumdu” diyerek ağladı | Video
Kedisinin öldüğünü öğrenen kadın, "O benim çocuğumdu" diyerek ağladı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen kadın güçlükle sakinleştirildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.