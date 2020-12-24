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Yangında kedisi ölen kadın “O benim çocuğumdu” diyerek ağladı

Gümüşsuyu’nda bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi kurtarılırken dumandan etkilenen öldü. Kedinin sahibi, “O benim çocuğumdu” diyerek ağladı. İtfaiyenin kediye müdahalesi de saniye saniye kaydedildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 24.12.2020 23:05 Son Güncelleme: 24.12.2020 23:14 ABONE OL
Yangında kedisi ölen kadın “O benim çocuğumdu” diyerek ağladı

Yangın, 21.45 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı.

Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda bulunanlardan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılırken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verilerek müdahale edildi.

Yangın çıkan dairede yaşayan bir kadının kedisi de yangında dumandan etkilenerek öldü.

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Kedisinin öldüğünü öğrenen kadın, "O benim çocuğumdu" diyerek ağladı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen kadın güçlükle sakinleştirildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Yangında kedisi ölen kadın “O benim çocuğumdu” diyerek ağladı
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