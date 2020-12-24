Yangın, 21.45 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı.

Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda bulunanlardan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılırken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verilerek müdahale edildi.

Yangın çıkan dairede yaşayan bir kadının kedisi de yangında dumandan etkilenerek öldü.

Beyoğlu’nda yangında kedisi ölen kadın, “O benim çocuğumdu” diyerek ağladı | Video

Kedisinin öldüğünü öğrenen kadın, "O benim çocuğumdu" diyerek ağladı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen kadın güçlükle sakinleştirildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.