Beytüşşebap’da 2 bin 800 rakımdaki arıza giderildi

Şırnak'ın Irak sınırında yer alan Beytüşşebap ilçesinde önceki akşam başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu ve kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı.

Rüzgar ve buzlanmanın da etkisiyle enerji hatlarında arıza yaşanınca sınır boyunca Mezra, Ilıcak, Cevizağaç ve Gökçe köyleri ile bölgede yer alan bir askeri taburda elektrik kesintisi meydana geldi.

Kesinti haberinin alınması üzerine sabah erken saatlerde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Beytüşşebap İlçe Yöneticisi Mesut Ataman öncülüğündeki 4 kişilik bir ekip harekete geçti. 2 bin 800 metre yükseklikteki bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler yolun bir bölümünün karla kapanması nedeniyle araçlarından inerek yürüyerek ilerlemek zorunda kaldılar. Görevliler son derece çetin hava ve yol şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak arızayı gidermeyi başardı.

Arızanın giderilmesinin ardından yaklaşık 320 abonenin etkilendiği bölgeye yeniden elektrik verildi.