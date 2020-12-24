Bingöl'de jandarma komutanlığı öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri EBA Uygulaması üzerinden 257 öğrenciye trafik eğitim semineri verdi.

Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı EBA üzerinden; öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak maksadıyla Bingöl Merkez 75.Yıl İlkokulu birinci ve üçüncü sınıfında öğrenim gören 257 öğrenciye EBA üzerinden trafik eğitim semineri verildi.

Seminerde, trafik ve trafik kuralları hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.