Bir babanın ‘Bebeğimi kurtarın’ çığlığı

Kütahya'da bir yaşlı bakım evinde çalışan Mehmet Mercan (35), 2018 yılında Faslı Gizella adındaki bir kadın ile evlendi. SABAH'a konuşan Mercan; "Temmuz 2018 de güzel bir düğün ve nikahla evlendik. Bir yıl kadar mutlu bir yaşantımız oldu. Benim işyerinde olmadığım günlerde evimize gelen ve bizim evlenmemize aracılık eden M.Ş. isimli adam karımın aklını çelmiş, 'Sen boğaz tokluğuna yaşamak zorunda değilsin, ben sana daha rahat daha güzel bir yaşantı sağlarım' diyerek vaatlerde bulunmuş. Maalesef bir süre sonra karım, 1,5 yaşındaki bebeğimiz Rukiye'yi de alarak evi terk etti." dedi.

Kendi yaptığı araştırmalar neticesinde eşinin, M.Ş. ve A.R.K. adlı kişilerin aracılığı ile tanıştığı Iraklı A.A. adında biri ile yaşadığını öğrendiğini söyleyen Mercan, bebekleri Rukiye'nin de onlarla birlikte olduğunu belirtti.

Eşinden çocuklarını istediğini ve "Sen istediğin gibi yaşamaya devam et, boşanalım" dediğini kaydeden Mercan, kızına alamadığını anlattı.

Eşinin, Mercan'ın kızını görmesine izin verdiğini ancak son ziyaretinde küçük çocuğun kollarında, bacaklarında ve karın bölgesinde yanık izleri gördüğünü dile getiren Mercan, "Çocuğuma işkence yapıyorsunuz, Allah'tan korkun' deyince üzerine 'Çay döküldü' diye yalan söyledi." dedi.

Mercan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisine destek olan ve rahat yaşatırız diye kandıran bu 3 kişinin tehditleri ve bu maksatla da yavruma da işkence yaptıkları ortada. Canım evladımı sakat bırakıp dilendirmek istiyorlar veya direkt olarak satmak istiyorlar. Söylenenlere göre, 120 bin lira teklif eden olmuş. Yavrumun kolları ve bacakları kızgın bıçakla dağlanmış. Kütahya Valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak bebeğimin acil kurtarılmasını talep ettik. Ayrıca mahkemeye başvurarak fotoğrafları delil olarak göstererek velayetin bize verilmesini talep ettik. Allah rızası için acil olarak bebeğimi kurtarın!"