Bir mektupla gelen ortak sevinç

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki hayvansever inşaat işçisi Hüsamettin Kılıç ve eşi Emine Kılıç sokak hayvanlarını sahiplenerek bakımlarını üstlendi. Hayvanlara yem verme konusunda sıkıntı çeken çift, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a mektup yazarak evde besledikleri 20'yi aşkın kedi için mama talebinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, hayvansever çiftin mektubuna kayıtsız kalmayarak ziyaret etti. Hüsamettin Kılıç'ın talebi üzerine de Büyükşehir Belediyesi hayvanlara mama desteğinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ise Kılıç ailesine hayvan sevgisi ve merhameti nedeniyle teşekkür etti.

'ANLAMLI ÇALIŞMAYI GÖZ ARDI EDEMEZDİK'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kılıç ailesinin teklifsiz bir mektup yazdığını belirterek, "Hüsamettin bey sağ olsun geçmişten beri olan hukukumuza, dostluğumuza, samimiyetimize dayanarak teklifsiz bir mektup yazmış. Ellerine sağlık. Biz de tabi bu hasbi olarak yaptığı önemli ve anlamlı çalışmayı göz ardı edemezdik" dedi.

'MERHAMET ETMEYENE MERHAMET OLUNMAZ'

Başkan Büyükkılıç, Kılıç'ın beslediği kedilerin bakımı için Büyükşehir'den destek istediğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Burada 20-25 civarında kediyi bir araya getirip, 'Merhamet etmeyene merhamet olunmaz' mantığı içerisinde sağ olsun ilgilenmiş. Bunlara yettiği oluyor, yetemediği oluyor, beslediği oluyor, besleyemediği oluyor. Bizlerden destek istemiş. Hem bir yerinde görelim hem de Hüsamettin Beyi ve Emine Hanımı ziyaret edelim, kendilerine teşekkür edelim istedim. Mümkün olduğu kadar da bu konuda gerekli desteğimizi yapalım dedik. Bu vesile ile buradayız. Burası Yıldırım Beyazıt mahallemizin gelişmekte olan kentsel dönüşüm merkezidir. Bu süreç içerisinde kendi eski evlerinde besliyorlar, bunlara sahip çıkıyorlar, biz kendilerine teşekkür ediyoruz."

'BİZİM BİR BAŞKANIMIZ VAR DEDİM, VİCDANINA GÜVENDİK'

Hayvansever Hüsamettin Kılıç ise, hayvanlara yem ve barınma desteği verme noktasında zorlandığını ve Başkan Büyükkılıç'ın vicdanına güvendiğini dile getirerek, "Hayvanları kış günü alacak yem durumumuz yoktu. Ben inşaat işçisiyim. Kışın da işimiz yok. Bunları nasıl besleyeceğiz diye düşününce, eşim de söyleyince, 'Bizim bir başkanımız var' dedim. 1993 ile 1994 döneminde Memduh abi bizim il başkanımızdı. Belediye başkanlığı ve milletvekilliği yaptı. Abimizi yakinen de tanırız. Allah razı olsun. Vicdanına da güvendik ve sığındık. Mektup yazmış olduk, talebimizi dile getirdik. Kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Hüsamettin Kılıç, Başkan Büyükkılıç'ın yardımcı olacağına inanarak mektup yazdığını ancak ziyaretini beklemediğini anlatarak kendisi ve eşi için büyük sürpriz olduğunu dile getirdi. Kılıç, mama desteğinde bulunan ve kendilerini ziyaret ederek sevinç yaşatan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.