Bir Şemseddin Sivasî Romanı "Lâl" tanıtıldı

Şemseddin Sivasi'nin 500. doğum yılı anısına Sivas Belediyesi himayesinde yazar Fatih Duman'ın kaleme aldığı Bir Şemseddin Sivasî Romanı "LÂL" adlı kitabın tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, CÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız, Baro Başkanı H. Yılmaz Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve il protokolü katıldı.

"LAL" SİVAS KÜLTÜR HAZİNESİNE ÖNEMLİ BİR KATKI

Programın açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivasımızın manevi büyüklerinden olan Şemseddin Sivasî'yi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için kaleme alınan "LÂL" isimli romanın şehrimizin kültür hazinesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Hemşerimiz genç yazar Fatih Duman'ın kaleme aldığı ve belediyemizin basımını üstlendiği Bir Şemseddin Sivasi romanı "LAL" isimli kitabı okurlarıyla buluşturmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

"BİR ŞEHRİ GÜÇLÜ KILAN YETİŞTİRDİĞİ ŞAHSİYETLERDİR"

Sivas Valisi Salih Ayhan ise bir şehri güçlü kılan şeyin beşeri sermaye ve yetiştirdiği şahsiyetler olduğunu belirterek, "Bu şahsiyetleri gençlerimize iyi bir şekilde aktarabilmek gerekiyor. Bu şahsiyetleri her yaş kategorisine yaşam tarzlarını, dünya yaşantılarını, uhrevi bakışlarını yeni nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in de zikrettiği gibi şehirler imar edersin, bina yaparsın, yol yaparsın ama gençlerimizi iyi bir şekilde doyuramazsak, gerek manevi anlamda gerekse maddi anlamda doyuramazsak o şehrin bir anlamı yoktur. Kentler yaparsın binalar yaparsın ama o binalara ruh veren, mana veren şahsiyetli insanlardır. Bu minvalde değerli eserlerine, değerli şahsiyetlerine değer verip vefalı olmak ve bunların üzerine yazılar yazmak yazıları kaleme almak nesillerimize aktarmak çok kıymetli bir anlayıştır. Belediyemizin bu kültürel çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Tebrik ediyorum, gerçekten Sivas bu konuda üretken bir şehirdir." dedi.

Daha sonra sahneye gelen yazar Fatih Duman kitabı yazma serüvenini anlattı. Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve Başkan Bilgin yazara çeşitli hediyeler takdim etti.