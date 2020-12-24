Bitlis’te kapanan 137 köy yolu ulaşıma açıldı

Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye bulduğu Bitlis'te gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Meteoroloji yetkilileri Aralık ayı sonuna kadar yağışın olmayacağını tahmin ettiklerini, ancak hava sıcaklıklarının önemli derecede düşeceğini ifade ettiler.

Öte yandan kar yağışı sonrasında kent merkezinde ve mahalle aralarında belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kapanan ara sokaklar iş makineleri ve belediye ekipleri tarafından açılıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis ve ilçelerine bağlı 643 yerleşim birimine ait 2 bin 341 kilometrelik yol ağında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Karla mücadelede 9 ayrı şantiyede 52 araç ve iş makinesi, 75 personelle çalıştıklarını, kapalı olan 87 köy yolunun da kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirtti.