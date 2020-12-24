Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? 26-27 Aralık 2020 bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşlar tarafından özellikle akşam saatlerine doğru gündeme gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere koronavirüs vaka sayısının ülkemizde rekor seviyeye ulaşmasıyla beraber kısıtlama kararı alınmıştı. Hal böyleyken vatandaşlar yasağın başlama ve bitiş saati gibi detayları merak ediyor. Peki, 26-27 Aralık bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte genelgede yer alan detaylar…

HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

Perşembe günün gelmesiyle beraber hafta sonu kısıtlamasına da sayılı günler kala sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden gündemdeki yerini aldı. Genelgeye göre kısıtlama hafta içi her gün akşam 21.00'da başlıyor…