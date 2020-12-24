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sahte alkol operasyonları sürüyor

’da yaşanan sahte alkol ölümlerinin ardından özelikle yılbaşı öncesi kaçak içki ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan operasyonlarda 250 litre daha sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 18:21 ABONE OL
Bursa sahte alkol operasyonları sürüyor

Bursa'da yaşanan sahte alkol ölümlerinin ardından özelikle yılbaşı öncesi kaçak içki ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan operasyonlarda 250 litre daha sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Sahte alkole 10 günde 6 kurban birden veren Bursa'da operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Yaşanan ölüm olaylarının ardından başlayan operasyonlarda 10 günde yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçiren Bursa polisi, bugün Osmangazi ilçesinde yaptığı operasyonlarda ise 250 litre daha sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Satışa hazır halde bulunan içkilerle ilgili olarak 2 kişi daha gözaltına alındı.

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Bursa sahte alkol operasyonları sürüyor
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