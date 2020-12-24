Bursa Siber Polisi büyük vurgunu önledi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine harekete geçti. Cep telefonuna gelen bir sms ile "Devletin verdiği bin TL pandemi parasından yararlanmak için indir, kur, yükle" şeklinde gelen linke tıklayan yaklaşık 40 mağdurun banka hesapları boşaltıldı.

4 İLDE OPERASYON

Siber polisinin araştırmaları sonucu Bursa, İstanbul, Diyarbakır ve Samsun'da bazı kişi ve adresler tespit edildi. Belirlenen adreslerde dolandırıcılık şebekesinin üyesi olduğu 21 kişiyi yakalamak için düğmeye basıldı. Kendi aralarında sosyal medya hesapları üzerinden kod isimlerle haberleşen hatta birbirlerini tanımayan şebeke üyeleri birer birer gözaltına alındı.

21 şebeke üyesinden 5 tanesinin bilişim üzerine ihtisas yaptığı tespit edilirken, başvuran mağdurların beyanlarına göre 1 milyon lira civarında soygun yapan şebeke üyeleri emniyetteki sorgulamalarının ardından "iştirak halinde nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.

TUZAK LİNKLERE TIKLAMAYIN

Siber Polisi, daha önce benzer yöntemlerle hesapları boşaltılan mağdur kişilerin kendilerine başvurmasını, mesaj veya mail yoluyla ya da sosyal medyada benzer şekilde paylaşılan tuzak linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiğini ifade etti. Yetkililerin tahminine göre, vurgunun boyutunun daha fazla olabileceği, diğer müracaatçıların başvurmasıyla soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.