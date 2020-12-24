Bursa’da cinayet... Yakalanınca intihar etti!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece bekçiliği yapan Hakan Doğan ile tartıştığı öne sürülen Aybars Yılmaz, yanına aldığı av tüfeği ile Hakan Doğan'ı kafasından vurarak öldürdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Polis ve sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis cinayet zanlısının peşine düştü.

MUSTAFAKEMALPAŞA'DA BULUNDU

Cinayetin ardından otomobiline binerek olay yerinden kaçan Aybars Yılmaz'ın,peşine düşen ekipler, zanlının cinayet mahalline tam 120 kilometre uzaklıktaki Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğunu tespit etti. İlçeye giden ekipler, otomobilinde kıstırdığı zanlıyı teslim olması için ikna etmeye uğraştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonrası zanlı Aybars Yılmaz, cinayet işlediği tüfek ile aracının içinde intihar etti.



İntihar eden katil zanlısı Aybars Yılmaz