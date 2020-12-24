Çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı' Bitlis’te

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle hazırlanan çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı' tırının 6'ncı durağı Bitlis oldu.

İstanbul'dan yola çıkan hediye Karavanı 14 ilde çocuklara hediyeler dağıtacak. Bitlis'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde küçük bir program yapıldı.

Hediye Karavanı önünde konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot da, temsili olarak birkaç çocuğa hediye paylaşımı yaptıklarını kaydederek, "Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklarımıza da oyuncaklarımızın ulaştırılması işçin yola çıktık. Bugün Bitlis'teyiz yarında Ağrı'da olacağız. Çocuk Oyunları Federasyonu olarak 10 yıldır faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz, geleneksel sokak oyunlarını oynatmakta. Bunlar mendil kapmaca ve seksek oyunları ağırlıklı. Son 34 seneden beri hediye karavanı, oyun karavanı yollarda projesiyle faaliyetlerine de devam etmekteyiz. Faaliyetlerimizi bu seneye kadar oyun karavanı şeklinde sürdürürken malum pandemi nedeniyle çocuklarımızla buluşamama sonucunda hediye karavanıyla en azından bu süreçte evlerinden çıkamayan çocuklarımız da oyunlarını evlerinde akranlarıyla oynasın istedik. Artık çocuklarımız ekranlarda değil, akranları ile oynasın diye bu projeye başladık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ise, Bitlis'te 73 öğrenciye hediyelerin verileceğini söyledi. Konuşmaların ardından temsili olarak öğrencilere hediyelerini veren Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun çeşitli oyunlar oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Tır, Bitlis'teki programının ardından Ağrı'ya doğru yola çıktı.