Çocukların içi iyilikle ısındı

Kış mevsimi öncesinde havaların soğuması nedeniyle yardıma ihtiyacı olan 60 çocuğa kışlık kıyafet alındı. İyilik Derneği Kırşehir temsilciliğinin girişimiyle yapılan organizasyonda makbuz karşılığında toplanan bağışlar yardıma muhtaç ailelere ulaştırıldı. Yetim ailelere öncelik verilen yardımlarda pandemi dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen kuralına riayet edildi. Toplamda 60 çocuğa kışlık kıyafet, mont ve bot alındı. Anneleriyle mağazaya gelen çocuklar burada beğendikleri kıyafetleri kendileri seçerek alışveriş yapmanın da mutluluğunu yaşadı.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

İyilik Derneği Kırşehir Temsilcisi Sevgi Meydan yaptığı açıklamada yardım çalışmalarına din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin önümüzdeki günlerde de devam edileceğini vurguladı. İyilik için gönüllülük esasıyla çalıştıklarını ifade eden Meydan, "Kırşehir'de yardıma ihtiyacı olan her aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Yetimlerimiz öncelikli olmak üzere her çocuk bizim için değerli. Onların iyi şartlarda yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bağışçılarımızdan gelen yardımları makbuz karşılığında alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bugün de 60 çocuğumuzu giydirdik. Onların gözündeki mutluluk bize yetiyor. Bundan sonra da yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.