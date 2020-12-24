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Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 25 Aralık 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati ve ezan vakti

? 25 Aralık 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir saati ve ezan vakti

Müslümanların büyük mutlulukla karşıladığı Cuma gününe geldi çattı. saatleri 25 Aralık’ta cuma vakti namaza katılacak müminler tarafından sorgulanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimiz başta olmak üzere ve ezan vakti bilgileri haberimizde yer alıyor. Diyanet ile yayınlanan namaz saatlerini haberimizde derledik. Cuma namazı saat kaçta? 25 Aralık 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati ve ezan vakti…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 23:58 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 25 Aralık 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati ve ezan vakti

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı ibadeti için camilere gidecek olan müminler namaz saatlerini kaçırmak istemiyor. Güneş'in illerde farklı saatlerde doğup batması nedeniyle ezan saatleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Yaşadıkları illerde cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen Müslümanlar için, Diyanet'in yayımladığı il il namaz vakitleri belli oldu. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 25 Aralık 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 25 ARALIK 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saati belli oldu. Haberimizde, 25 Aralık 2020 Cuma namazı saati ve İstanbul, Ankara, İzmir il il ezan saati vakitlerine ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da Cuma namazı 13:09'da kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da Cuma namazı 12.54'te kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Cuma namazı 13.26'da kılınacak.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 25 Aralık 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati ve ezan vakti
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