Dağdayken yol kesip polis kaçırdı, şehre inince HDP için çalıştı! O teröriste ağı müebbet

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 28 Temmuz 2015'te Bingöl karayolunu kesen bir grup terörist Erzurum'dan Şanlıurfa'daki görev yerine dönen polis Sedat Yabalak'ı eşi ve üç çocuğunun gözü önünde kaçırdı. Bu teröristlerden "Sipan" kod adlı Ergin Akhan, bombalı eylem için gönderildiği Diyarbakır'da saklandığı hücre evine yapılan ve bir kadın teröristin öldürüldüğü operasyonda, Glock suikast silahı ve sahte kimlikle sağ ele geçirildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dav açılan Akhan'ın mahkemedeki savunması ise PKK-HDP bağını bir kez daha ayyuka çıkardı.
"Sipan" kod adlı terörist Ergin Akhan
Dağdan indikten sonra, 7 Haziran 2015'teki genel seçimler nedeniyle, HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için 5 Nisan Mahallesinde bulunan, terör örgütüyle irtibatlı bir derneğe gittiğini anlatan Akhan, "Arkadaşım Ahmet Tezelci ile birlikte mahalle ve sokakları dolaşarak seçim çalışmalarını yürüttük. Sokaklarda evlerde seçim propagandası içerikli broşürler dağıttık. Akşam da yakalandığım eve gittik. Biz eve girdikten 10 dakika sonra polis baskını oldu" diyerek, örgütle hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü.
POLİSİN EŞİ TEŞHİS ETTİ: KOCAMI BU KAÇIRDI
Polisin eşi Burcu Yabalak'ta teröristi teşhis ederek, "Aracımızı durdurup eşimi kaçıran bu" dedi. Oğlu dağa kaçırılan Hüseyin Karaz da, Ergin Akhan'ı teşhis ederek, "Oğlum için Lice kırsalına gittiğimde sanık silahlı olarak karşıma çıktı ve 'Bu işi uzatmayın. Konuyu kapatın. Geri dönüşü yok. Evinize gidin' diyerek geri gönderdi" dedi.
Mahkeme teröristi "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kamu görevlisini hürriyetinden yoksun bırakmak", "Sahte kimlik kullanmak", "Ruhsatsız suikast silahı bulundurmak" suçlarından da ayrıca 16 yıl hapisle cezalandırdı. Ceza, Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından da oy birliğiyle onandı.
Polis memuru Sedat Yabalak'ın eşi Burcu Yabalak ve kızları Zeynep Yabalak
BABASINI FOTOĞRAFLARDAN TANIYOR
Halen terör örgütünün elinde rehin tutulan Sedat Yabalak kaçırıldığında, 16 aylık olan ve şu anda 5 yaşına gelen Zeynep ise babasını sadece fotoğraflarından tanıdı. Annesi Ünzile Yabalak da, HDP Diyarbakır İl binası önündeki annelerin oturma eylemine katıldı.