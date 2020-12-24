Dağdayken yol kesip polis kaçırdı, şehre inince HDP için çalıştı! O teröriste ağı müebbet



"Sipan" kod adlı terörist Ergin Akhan

Dağdan indikten sonra, 7 Haziran 2015'teki genel seçimler nedeniyle, HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için 5 Nisan Mahallesinde bulunan, terör örgütüyle irtibatlı bir derneğe gittiğini anlatan Akhan, "Arkadaşım Ahmet Tezelci ile birlikte mahalle ve sokakları dolaşarak seçim çalışmalarını yürüttük. Sokaklarda evlerde seçim propagandası içerikli broşürler dağıttık. Akşam da yakalandığım eve gittik. Biz eve girdikten 10 dakika sonra polis baskını oldu" diyerek, örgütle hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

POLİSİN EŞİ TEŞHİS ETTİ: KOCAMI BU KAÇIRDI

Polisin eşi Burcu Yabalak'ta teröristi teşhis ederek, "Aracımızı durdurup eşimi kaçıran bu" dedi. Oğlu dağa kaçırılan Hüseyin Karaz da, Ergin Akhan'ı teşhis ederek, "Oğlum için Lice kırsalına gittiğimde sanık silahlı olarak karşıma çıktı ve 'Bu işi uzatmayın. Konuyu kapatın. Geri dönüşü yok. Evinize gidin' diyerek geri gönderdi" dedi.

Mahkeme teröristi "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kamu görevlisini hürriyetinden yoksun bırakmak", "Sahte kimlik kullanmak", "Ruhsatsız suikast silahı bulundurmak" suçlarından da ayrıca 16 yıl hapisle cezalandırdı. Ceza, Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından da oy birliğiyle onandı.