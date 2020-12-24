Damatrys Sarayı restore ediliyor

İstanbul Sancaktepe Meydanı'nda, 12 yıl önce bir müteahhidin bina yapmak üzere temel kazması sonucu ortaya çıkan Roma dönemine ait Damatrys Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Anıtlar Kurulu ve Sancaktepe Belediyesi tarafından restore ediliyor. Bizans imparatorlarından 2'nci Tiberius ile Maurikios tarafından, o dönemdeki adı "Demeter" olan Samandıra'ya inşa ettirilen "Damatrys Sarayı", 14 yüzyılın yorgunluğuna rağmen hâlâ tarihe meydan okuyor. Sarayın boyutları ve nitelikleri göz önüne alındığında, Bizans'tan günümüze ulaşan en önemli yapılardan biri olarak görülüyor.Tarihçi ve yazar Mehmet Dilbaz, 1296'da İstanbul'da gerçekleşen deprem sonucu Sancaktepe'nin imparatorluğa 3 ay başkentlik yaptığını söyleyerek "Damatrys Sarayı, 1296'da büyük İstanbul depreminden sonra sur içinde bulunan kamu binalarının yanı sıra imparatorluk sarayının yıkılması ve zarar görmesi sonucu, o zaman bütün Roma İmparatorluğu buradan yönetiliyor. İmparatorluğa 90 gün Sancaktepe başkentlik yapmış zamanla imparatorluktan sonra terk edilmiş. Geçen zaman sonrası üzeri toprakla kaplanmış ve tepecik oluşmuştur" ifadelerini kullandı.Roma ve Bizans döneminde Damatrys Sarayı'nın Anadolu'ya açılan kapı olduğuna dikkat çeken Dilbaz, sözlerine şöyle devam etti: "Sancaktepe Meydanı'nın altında bir saray grubu yatıyor. Bu bölgenin şöyle bir önemi var. Alt kısımlarda askeri yapılar var. Roma imparatorları Asya tarafına sefere çıkarken ve seferden dönerken buraya mutlaka uğruyormuş. Şunu söyleyebiliriz, İmparator Romen Diyojen, Sultan Alparslan ile savaşmak üzere 1071 Malazgirt Savaşı'na giderken burada ordusunu toplamış ve buradan sefere çıkmıştır. Damatrys Sarayı Roma İmparatorluğu için önemli bir yapı olmuştur."