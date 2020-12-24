Dijital dönüşüm için imzalar atıldı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenerek, Bilişim Vadisi tarafından koordine edilecek olan "Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı" imza töreni İMES Dilovası OSB'de gerçekleşti. İmza töreni programına Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu,Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu,müteşebbis heyet üyelerinden Süleyman Akar, Şakir Eriş, Ahmet Sözer ve İMES Dilovası OSB Bölge Müdürü Onur Kesici katıldı. İşletmelerin dijital dönüşüme uygunluk seviyelerinin analiz edileceği programın ilk aşamasında imzaları MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ve İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu attı.

SANAYİCİLERE FAYDA SAĞLAYACAK

Atılan imzaların ardından MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu yaptığı açıklamalarda "İMES Dilovası OSB, Uygulamalı İleri Mühendislik ve Mükemmeliyet Merkezi projesiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak.

Bugün burada imzalayacağımız protokol ile Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programını hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. MARKA olarak desteklediğimiz, Bilişim Vadisi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen programımızın sanayicilerimize fayda sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ARAYACAĞIZ"

Çöpoğlu'nun ardından konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu; "MARKA ile önemli işbirliklerimiz oldu. Bunlardan birine daha bugün imza atacağız. Sanayide dijital dönüşüm bizler için çok önemli. İMES Dilovası OSB'de faaliyet gösteren firmalarımızın dijital dönüşüme uygunluk seviyelerini ölçeceğiz ve üç ayı kapsayacak bu süreçte gerekli alanlarla ilgili çözüm önerileri arayacağız." dedi.

ENVANTER RAPORUMUZU HAZIRLADIK

İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, "İşletmelerimizin gelişen teknolojilere uyum sağlaması ve ülkemize yüksek katma değerli ürün oluşturulması adına bölgemizde dijital dönüşüm hamlelerini uygulamaya devam ediyoruz. 2019 yılının sonlarında başlayarak 2020 yılınında "İşletmelerin Teknolojik Dönüşüm Sürecinde Hazır Oluş Seviyelerinin Belirlenmesini" hedeflenerek, envanter raporumuzu hazırlandık. Bu raporla birlikte çözüm önerileri ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz.

İŞLETMELERİMİZE KATKI SUNACAK

Çolakoğlu açıklamalarının devamında "İMES Dilovası OSB olarak dijital dönüşüm ile ilgili somut adımlarımızı, literatüre uygun araştırma ve geliştirme süreçleriyle yönetmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda sanayide dijital dönüşüm analiz programı ile elde edilecek verilerin hem işletmelerimize hem de sanayimize katkı sunacağına inanıyoruz. Bu vesileyle bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. Tören hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.