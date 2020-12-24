Diyarbakır’da dev orkinos şaşkınlığı

Mersin'de balıkçılar tarafından yakalanan 2.5 metre uzunluğunda, 210 kiloluk dev orkinos balığı, Diyarbakır'a getirildi. Bu yıl kente getirilen en büyük tür olan orkinos balığının 80 kilosu hemen satıldı. Balıkçılar, orkinosun tamamının satılmasının ardından parçalanacağını kaydetti. Orkinos balığının Mersinli balıkçılar tarafından avlandığını belirten Hıdır Aydemir, balığı ihale usulü alıp Diyarbakır'a getirdiklerini söyledi. İsteyen müşterilere sipariş üzerinden sattıktan sonra balığı parçalayacaklarını aktaran Aydemir, "Izgarası güzel olan bir balıktır. Bu sezonun en büyük balığı bu" Vatandaşlar, cep tele- dedi.