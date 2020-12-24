Drift attı sosyal medyadan paylaştı! Hem aracından hem ehliyetinden oldu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; Küçükçekmece İlçesi Fatih Caddesi üzerinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlenen araç sürücüsü Ercan K. yakalandı.



Sürücü Ercan K. 'a KTK'nın 67/1-d (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve istiyerek aracın el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift-) maddesinden 6 bin 141 lira, 26/3 (Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak) maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 6 bin 273 lira idari para ceza uygulandı.



Ayrıca sürçünün kullandığı araç 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ercan K. isimli şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. Ayrıca sürücü Ercan K. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Şehit Ahmet Zahir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.