Emlak vergisi ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? Emlak vergisi ne kadar?

Emlak vergisi arsa, arazi ve binalar için servete odaklı tahsil edilen vergi olarak karşımıza çıkar. Belediyeler aracılığı ile toplanan emlak vergisi, mülk sahibi kişiler tarafından zamanında ödemesi gerekir, ödenmediği durumlarda 1,6 oranında gecikme zammı devreye girebilir. Her yıl ödenen emlak vergisini kişiler tek seferde ödeyebileceği gibi yılda 2 taksitle ödeyerek sonlandırabilirler. Yılda 2 kez ödenen emlak vergisinin birinci taksiti mayıs, ikinci taksitinin ise en geç kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. 2020 Kasım ayı geride kaldığından emlak vergisi ödeyecek olanlar nelerle karşılaşacağını merak ediyor. İşte emlak vergisi sorgulama hakkında tüm detaylar…

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA

Emlak vergisi sorgulamak ve ödemek isteyenler bulunmuş olduğu belediyeye başvuru yaparak sorgulamayı gerçekleştirebilir. Aynı zamanda emlak vergisi ödeme işlemi belediye dışında emlak vergisi mükellef numarası ya da PTT ile havale yolu ile yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME

Emlak vergisi ödeme ve sorgulama işlemleri için aynı zamanda htps://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesinden emlak verginizi sorgulayarak, emlak vergisi borcunuzu kısa sürede ödemeniz mümkün. Ayrıca bağlı olduğunuz belediyenin internet sitesinden de emlak vergisi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Emlak vergisi ödeme işlemleri birçok bankadan yapılmaktadır. Bunun için bu işlemleri kapsayan bankaların cep şubelerinden işlem sağlanabilir.

EMLAK VERGİSİ BORCU SORGULAMA

Emlak vergisi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri sonuçlandırmak için belediyeye ya da internet yolu ve e-Devlet aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunmuş olduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemleri sayesinde borçlarını sorgulayabilirler. Ödemede olduğu gibi sorgulama da bağlı olunan belediyenin internet sitesinden yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi 2 Kasım 2020 tarihi itibarı ile 2. Taksit ödeme işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Pek çok kişinin merak ettiği "Emlak vergisi ne zaman ödenir?" sorusunun yanıtı ise şöyledir; son tarih 30 Kasım 2020 tarihine kadar olan emlak vergisi ödeme yapmayan kişilere gecikme zammını uygulayacaktır. Mayıs ayında ödenmesi gereken ilk taksiti ödemeyen vatandaşlar da gecikme zammını ödemek koşuluyla iki taksitini ödeyebilecekler.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Emlak vergisi şartları dahilinde tek bir mesken sahibi olanlarda bazı durumlarda emlak vergisi alınıyor. Ayrıca emlak vergisinden muaf kişilerin (mesken sahibinin) dul, işsiz, ev hanımı, gazi, şehit yakını, emekli veya engelli durumunun olması gerekiyor. Ancak emlak vergisinden muaf olmak isteyenlerin emlak vergisine ilişkin bazı şartları yerine getirmesi önem taşıyor. Örneğin yazlık evi bulunanlar yaz ve kış mevcut evde kaldığını kanıtladığı takdirde emlak vergisinden muaf olabilir. 200 metrekareden küçük evlere sahip olanlar yine vergiden muaftır ancak bürüt dışındaki otopark ve merdiven boşluğu gibi alanlar da hesaplanır. Tüm bunlara rağmen 200 metre karenin dışına çıkmıyorsa emlak vergisinden muaf olabilirsiniz. Ayrıca vergi mükellefi olamadığınızı ispatlamak adına SGK'dan gerekli belgeleri alabilir ve vergiden muaf sayılabilirsiniz.