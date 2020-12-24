Evde kumar oynayan 7 kişiye ceza

Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ,Asayiş şube ekipleri bir evde kumar oynatıldığı ihbarı aldı.Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde Çınarlar Mahallesi'ndeki kumar oynana eve operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişinin 2 ayrı masada iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken yakalandı. İkametgah olarak kullanılan adreste yapılan kontrollerde, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca toplam 8 bin 750 lira idari yaptırım kararı uygulandı. Kişilere ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 22 bin 50 lira ceza verilerek toplam 30 bin 800 lira para cezası kesildi. Öte yandan evde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.