Evlere ders servisi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ali İhsan Dimçay Ortaokulu'nun Türkçe öğretmeni Tugay Şahin, koronavirüs salgınında yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerini yalnız bırakmadı. Şahinr, hazırladığı konu tekrarları etkinliklerini kırsal mahallelere giderek öğrencilerine tek tek ulaştırdı. Fedakar öğretmenin yaptığı çalışma sosyal medyaya yansıyınca binlerce beğeni yorumu aldı.

MÜDÜR TEBRİK ETTİ

Öğretmen Tugay Şahin'in fedakarlığını Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de sosyal medyada paylaştı. Şahin'e teşekkür eder Er, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazırlanan konu tekrarları etkinliklerini köye giderek öğrencisine ulaştıran Ali İhsan Dimçay Ortaokulu Türkçe öğretmenime teşekkür ederim" dedi. Paylaşımında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı da etiketleyen Er, '#iyikiöğretmenim' ve '#köyöğretmeniolmak' başlık etiketlerine de yer verdi.

BOYNUMUZUN BORCU

Okulların açık olduğu dönemde öğrencilearine ve eğitime yönelik yaptığı etkinliklere herkesin takdirini kazanan öğretmen Tugay Şahin de, Milli eğitim Müdürü Er'in yazdıklarına, "Çok teşekkür ederim sayın müdürüm. Her daim eğitime öğretime hizmet boynumuzun borcu" cümleleri ile cevap verdi.