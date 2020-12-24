Excel formülleri: Excel toplama, çıkarma, çarpma ve bölme değer formülleri

Microsoft ofis ailesinin en popüler ve en çok ihtiyaç duyulan uygulamalarından biri olan Excel'in bu kadar yararlı ve tercih sebebi olmasının nedeni içerisindeki hazır gelen formül ve fonksiyonlardır. Birden fazla satırda yer alan toplama, çıkarma, çarpa ve bölme gibi işlemleri kolayca yapabilmek için dilerseniz formüllerden yardım alabilir ya da kendiniz yazarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşte Excel'de 4 işlem formülleri, formül yazma ve Excel formül örnekleri ile ilgili tüm detaylar…

EXCEL FORMÜLLERİ

Excel formülleri tüm Excel işleminde kullanılmaktadır. Bazen tarihle ilgili bazen de finans fonksiyonları kullanılarak işlemler yapılmaktadır. Bu formüller en az 1 işlemi içerir. Ayrıca 2 sayısının toplanması için yazılabilir ya da o günün güncel tarihini almak için yazılabilir. İşte Excel formüllerine ilişkin detaylar şöyle;

=3+7 bu formülde bir hücreye 3 ve 7 sayılarının toplamı yazılacaktır. Ancak bu formülün sonucu genellikle aynıdır. Yani hücreye yazılacak değer 10 rakımını ifade eder. Bu formülde hiçbir fonksiyon bulunmuyor, yalnızca "+"işareti ile toplama gerçekleşmiştir.

=BUGÜN() BU fonksiyonda değer girişi yapılmamıştır. Sadece yapılan iş güncel tarihinin o hücreye yazılmasını ifade eder. Aynı zamanda BUGÜN fonksiyonunda değer girişine rastlanmamaktadır.

=MUTLAK(-3) yandaki formülde mutlak değer işleminin yapılması için MUTLAK fonksiyonu kullanılmıştır. Formülün sonucu ise -3 değeri +3 olarak hücreye yazılacaktır.

EXCEL'DE TOPLAMA FORMÜLÜ NASIL YAPILIR?

Excel'in temelini oluşturan olmazsa olmaz 4 işlem formüllerini fonksiyon kullanarak yapabileceğiniz gibi hücreye formül girerek de işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. İşlemler soldan sağa doğru yapılmaktadır.

Excel hesaplama işlemi için;

Hesaplama yapılacak hücreye gelinir ve "0" ya da "+" ile formül girişi yapılır.

Excel'de topla işlemi yapmak için ilk etapta toplanmak istenen değerler için ilk değerin olduğu hücreye tıklanır ve "4" toplam işaretine basılır ve 2. Değerin hücresine tıklanarak Enter tuşuna basılır.

EXCELDE ÇIKARMA FORMÜLÜ NASIL YAPILIR?

Excel'de çıkarma işlemi için yapmanız gereken ise şöyle; çıkarılmak istenen değerler için ilk değerin olduğu hücreye tıklanır ve "-" eksi işaretine basılır ve 2. Değerin hücresine tıklanır ve Enter tuşuna tıklanır.

EXCELDE ÇARPMA FORMÜLÜ

Excel'de çarpma yapmak için toplama ve çıkarmada olduğu gibi istenen değerler için ilk değerin olduğu hücreye tıklanır ve "*" çarpım işareti seçilir ve 2. Değerin hücresine tıklanarak Enter yapılır.

EXCELDE BÖLME FORMÜLÜ

Tüm işlemlerde olduğu gibi bölme işleminde de bölünmek istenen değerler için ilk adım değerin olduğu hücreye tıklamaktır. Ardından "/" işaretine basılır ve 2. Değerin hücresine tıklanır ve son olarak Enter yapılır.

EXCEL FORMÜLLERİ ÖRNEKLERİ

Excel'de yaygın olarak kullanılan belli başlı fonksiyonlar vardır. Metin fonksiyonları, matematiksel fonksiyonları ve karşılaştırma fonksiyonları temel Excel formüllerini içerir. İşte Excel formül örneklerine ilişkin detaylar şöyle;

Birleştir fonksiyonu çoklu verilerin birleştirilmesi adına kullanılmaktadır. Kullanımı oldukça basit olan bu uygulamayı şu şekilde örneklendirebiliriz;

-BİRLEŞTİR (metin1;metin;2; …) şeklinde kullanımı bulunur. Bu fonksiyon ile yaklaşık 255 adet veri (hücre) birleştirilebilir. Excel formül örnekleri ele alındığında çoğu fonksiyonun nasıl yazıldığını kavramak daha kolay bir hal alır.

-=TOPLA(b2:b13,5) Bu formül, B2 ile B13 arasında kalan tüm hücreleri toplar, öte yandan C5 hücresini toplama dahil eder.

-=ETOPLA(D2:D17;">40"D2:D17) Bu işlemde ise toplama işlemi yaptırılmaktadır. Yalnızca belli şatlara göre toplanmaları sağlanıyor. Toplama işlemine D2 İLE D17 arasındaki hücrelerden 40'dan büyükler katılıyor.

-=BAĞ_DEL_DOLU_SAY(A2:A16) Bu formülde A2 hücresi ile A16 hücresi arasında boş olmayan hücrelerin sayısı bulunuyor.

-=EĞERSAY(E2:E17;1) Yandaki formülde E2 hücresinin yanı sıra E17 hücresi arasında değeri 1 olan hücrelerin sayısı bulunmakta. =EĞERSAY(E2:E17;">2") diye formül yazmanız yeterlidir.

EXCEL YÜZDE HESAPLAMA NASIL OLUR?

Excel yüzde hesaplama, bir sayının yüze bölünmesi ve çıkan sonucun yüzde oranı ile çarpılması ile ortaya çıkan sonuç o sayının yüzdesi olarak tanımlanabilir. Yüzde ifadesinin farklı gösterim şekilleri bulunur. Örnek verecek olursak; yüzde 8, 5% veya 0,08 biçiminde görülür. Bazı yüzde gösterimleri ise şu şekildedir;

-Yüzde 5= 5% =0,5

-Yüzde 15 = 15% =0,15

-Yüzde 50 =50% =0,5

Detayları ise şöyledir; ½ ifadesi %50 anlamına gelir. Yani ½ x 100=50, ½ =%50 ya da 0,50 = 50/100 = ½ şekilde ifade edilebilir. Genellikle karmaşık gelen yüzde hesaplama sanılanın aksine o kadar da zor değildir.