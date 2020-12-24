Falezlerde ceset bulundu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kadınyarı Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu.

Falezlerde köpeğiyle yürüyüşe çıkan Merve Çıkan adlı genç kadın, korkuluklardan dereye baktığında bir ceset gördü. Çıkan'ın ihbarı üzerine bölgeye güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren operasyonunun ardından ceset, 50 metrelik yardan çıkarıldı.

Cesedin pazar gününden bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Muhammet Emin Kılıçoğlu'na ait olduğu belirlendi.