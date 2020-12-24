Fatih’te soba devrildi; 22 kişi dumandan etkilendi

Yangın, 20.00 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Ali Paşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında çıktı.

İddiaya göre, 1'inci katta yaşayan çocukların, ısınmak için yaktıkları elektrik sobasını devirmesi sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede 4 katlı binadaki tüm dairelere doldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binada bulunanları dışarıya çıkardı.

Sağlık ekipleri ise itfaiye ekiplerinin dumandan çıkardığı 8'i çocuk toplamda 22 kişiye ambulansta müdahale etti.

Yangın sırasında büyük panik yaşanırken polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ölen kimsenin olmadığı yangında daire kullanılmaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.