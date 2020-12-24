Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.
The #TurkishGP wins the fan vote for best Grand Prix of 2020 🇹🇷🎉— Formula 1 (@F1) December 24, 2020
Top five revealed >> https://t.co/55tz04smnq#F1 pic.twitter.com/AITh7rONbF
Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.
F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:
|Sıra
|Yarış
|Oy oranı (yüzde)
|1
|Türkiye Grand Prix
|33
|2
|İtalya Grand Prix
|25
|3
|Sakhir Grand Prix
|18
|4
|Avusturya Grand Prix
|5
|5
|Toskana Grand Prix
|4
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