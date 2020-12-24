A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirim detayları! Haftanın A101 24 Aralık 2020 aktüel ürünler indirimleri başladı

A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri bugün başlıyor. 24 Aralık tarihli katalogda çeşitli birçok üründe dev indirimler müşterilerini bekliyor olacak. Açılış saatinden itibaren stoklarla sınırlı bu ürünlerin sahibi olabilmek adına binlerce vatandaş mağazalara akın ediyor. Peki, A101 24 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…

A101 24 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ BUGÜN BAŞLIYOR!

Her hafta Perşembe günü raflarını yenileyen market zinciri A101 aktüel ürünler kataloğu bugün de gündeme geliyor. Toshiba Ultra HD Smart Led TV, Bluetooth Kulaklık, Filtre Kahve Makinesi, Ahşap Kabinli Dijital Piyano, Piranha Darbeli Matkap, ev araç gereçleri ve gıda ürünleri mağazalardaki yerini alacak…