Hatay’da tarihi eser ve esrar ele geçirildi

Hatay'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ve Narkotik büro ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan operasyonda esrar maddesi ve tarhi eserler ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ve Narkotik büro ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde bir eve ortak operasyon düzenledi. M.E. isimli şahsın evine düzenlenen operasyon sırasında evde yapılan aramada Net 80,75 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında GLOCK marka ibareli tabanca ve 1 adet şarjör ile 25 adet MKE marka dolu fişek, 2 adet 7,65 mm çapında kuru sıkı tabanca ve 3 adet şarjör. Farklı dönemlere ait, üzerinde farklı ibareler bulunan 282 adet Sikke, farklı dönemlere ait 41 adet Yüzük, 1 adet ok ucu, 1 adet kolye ucu, 4 adet farklı dönemlere ait mühür, 18 adet farklı dönemlere ait taş obje, 2 adet kırık yüzük parçası, 12 cm çapında metal obje, G Maxx Xp metal marka ibareli Metal dedektör, 2 adet polis rozeti bulunan cüzdan ve 2 adet amatör telsiz bulundu. Olayla ilgili ev sahibi M.E. hakkında adli işlem yapıldı.