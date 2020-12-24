Hazine arazilerini satmaya çalışan çete çökertildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri aldıkları istihbari çalışma sonucunda Urla'da devletin arazilerini kendi arazileriymiş gibi göstererek vatandaşa satmaya çalışan bir dolandırıcılık çetesini takibe aldı. Çitlerle çevirdikleri hazine ve orman arazilerine satılık ilanı da asan dolandırıcıların bu arazileri gerçeğe aykırı şekilde buldukları müşterilere satmaya çalıştıklarını belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından kimlikleri ve adresleri tespit edilen 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 8 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların ifadeleri tamamlandıktan sonra 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet', 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.