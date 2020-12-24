Hepsi valizlerin içerisinden çıkarıldı! Tam 285 kilogram!

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; zehir sevkiyatı öncesinde bir uyuşturucu çetesini çökertti. 285 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler valizlerin içerisinden çıkarıldı. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. M.E. (22), M.Ş. (36) ve N.S. (34) isimli üç çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda; 161 kilo 700 gram Hint Keneviri bitkisi parçaları, 123 kilo 420 gram Esrar maddesi, 45 bin uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve yedi mermi ele geçirildi. Büyük paketler haline getirilmiş uyuşturucu maddeler valizlerin içerisinden çıkarıldı. O anlar polis kameralarına yansıdı.