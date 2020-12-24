‘Her gece sabaha kadar dövüyordu’

Antalya'da, 2 Ağustos'ta polislere ağlayarak, "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü ortaya çıkan Gökhan Çınar'ın yargılanmasına devam edildi.Duruşmada tanık olarak dinlenen Çınar'ın üst komşusu Aslı Şahin, "Geceleri evde tartışma çıkıyordu. Gökhan sürekli Hatice'yi dövüyordu. Polise 4 kez bildirdim. Polis geldiğinde Hatice şikâyetçi olmuyordu. Sonraki gece yine aynı kavga devam ediyordu. Ambulans sesini duyunca terliklerimi bile giymeden aşağıya koştum. Gökhan, 'Ben evde değildim. Hatice düşmüş' dedi. Ben de 'Allah belanı versin. 3 gündür bu kızı dövüyordun' dedim. Evin mührü kaldırıldıktan sonra ben temizlettim. Koltuklar, vitrin, kurban kesilmiş gibi kandı" ifadelerini kullandı.Gökhan Çınar'ın ablası Ümran Çınar'ın olay günü sabah saat 05.00'te kardeşinin yanından ayrıldığını söylediği, saat ile telefon sinyali saatlerinin uyuşmadığı belirlendi.