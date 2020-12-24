Herkesin dikkatini çekti! Boşanma davasına gelirken aracına bu yazıyı astı

Ben bu şekilde mutlu olacağımı düşünüyorum çocuklarımla."



Gazetecilerin, "Bir daha evlenir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Tepebaşı, "Büyük konuşmamak lazım hayatta. Evlenebilirim tabi ki ama daha tecrübeyle bu kararı alarak evlenebilirim.

Tanıyarak, sezerek, anlaşabileceğim kişiyi daha çok düşünerek bu kararı kalbimle değil de beynimle alırım diye düşünüyorum" dedi. Tepebaşı daha sonra bindiği aracıyla korna çalarak adliye önünden ayrıldı.