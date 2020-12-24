İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren merdiven!

Kadıköy'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Göztepe Köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü.
YAPIM ZAMANI VE AMACI BİLİNMİYOR
D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 Karayolu'nun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çeviriyor.
Merdivenin Göztepe Köprüsü'ne açılan kapısında ise, "Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısı dikkat çekiyor.