İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren merdiven!

YAPIM ZAMANI VE AMACI BİLİNMİYOR

D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 Karayolu'nun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çeviriyor.