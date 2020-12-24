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'da görenleri şaşkına çeviren merdiven!

Kadıköy'deki bu merdiveni görenler hiçbir anlam veremiyor. Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri hayrete düşürüyor. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdivenin ne amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:55 Son Güncelleme: 24.12.2020 11:41 ABONE OL
İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren merdiven!

Kadıköy'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Göztepe Köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü.

YAPIM ZAMANI VE AMACI BİLİNMİYOR

D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 Karayolu'nun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Merdivenin Göztepe Köprüsü'ne açılan kapısında ise, "Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısı dikkat çekiyor.

Öte yandan şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.

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İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren merdiven!
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