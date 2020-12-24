İstanbul’da ulaşım ücretlerine yüzde 11 zam geldi

İstanbul'da minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. 2020 yılının son İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesine zam kararı çıktı. Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerinin yüzde 11 zamlanması, minibüslerde en kısa mesafenin 2.50'den 2.75 TL'ye, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması teklif edildi. Toplantıda taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 2.50'den 2.75 TL'ye çıktı. Böylece indibindi diye tabir edilen ücret yapılan zamla 2.75 TL'ye çıktı.