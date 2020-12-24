İzindeki askeri öldüren zanlılar 19 yıl sonra yakalandı!

Kocaeli Derince İlçesi Yenikent Mesire alanında 2001 yılında işlenen korkunç cinayette, askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın, darp edilip boğularak öldürüldükten sonra başı ezilmiş bir halde bulunmuştu. Tüm araştırmalara rağmen Aydın'ın neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemeyerek dosya faili meçhul olarak kalmıştı.

YENİ DELİLLER

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla faili meçhullere odaklandı. Kasım Aydın cinayetini mercek altına alan ekipler, elde ettikleri yeni Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda olayla ilgili 2 şüpheliye ulaştı. 2001 yılında askere giden ve 10 günlük dağıtım izni için Kocaeli'ne geldiğinde feci şekilde darp edilip başı ezildikten sonra boğularak öldürülen Aydın'ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan bir kişinin başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu diğer zanlının ise İstanbul'da olduğu tespit edildi.

ARKADAŞLARI ÖLDÜRMÜŞ!

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da düzenlediği operasyon ile H.İ'yi (48) yakalayarak Kocaeli'ne getirdi. İşlemleri tamamlanan zanlı sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Cezaevinde bulunan zanlının ise önümüzdeki günlerde olayla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren kişilerin Aydın'ın arkadaşları olduğu, mesire alanında aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkınca Aydın'ı öldürdükleri ve yağmaladıkları ileri sürüldü.

TİPİOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne 1 yıl önce atanan Veysal Tipioğlu'nun talimat verdiği Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, daha önceki yıllarda da çözdükleri faili meçhul cinayetler nedeniyle 'Mezarcı Ekip' olarak anılıyor. Konusunda uzman olan ve daha önceki yıllarda da çözdükleri faili meçhul cinayetler nedeniyle 'Mezarcı Ekip' diye anılan Kocaeli Cinayet Büro dedektifleri kısa süre önce, Karamürsel ve Başiskele ilçesinde işlenen 12 yıllık faili meçhul iki cinayeti de çözmüştü. Ardından Körfez'de ve İzmit'te işlenen 18 ve 17 yıllık iki faili meçhul cinayeti çözerek zanlılarını yakalayan başarılı ekip, son olarak Derince İlçesinde işlenen Kasım Aydın dosyasını tekrar incelemeye aldı.