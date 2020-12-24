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'de 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi

'in Narlıdere ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, yapımında kullanılan 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 18:27 ABONE OL
İzmir'de 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi bir iş yerinde alkol üretimi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan üzerinde "tıbbı kullanım için üretilmiştir" ibaresi bulunan 5 litrelik plastik bidonlarda 3 bin 560 litre etil alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan test kitleri, sahte ambalajlar, boş şişeler, çok sayıda kapak ve etiket ele geçirildi.

Etil alkole imha edilmek üzere el konulurken, bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İzmir'de 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi
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