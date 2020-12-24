İzmir'de sahte içki fabrikasına operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler halk sağlığının korunması ve kaçak alkollü içki üretiminin ve satışının önlenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ile Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeniköy Mahallesi Orhanlı Yolu numara 230'da sahte içki üretildiği bilgisini alınca harekete geçildi.

Yapılan araştırmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda belirlenen sahte içki fabrikasına baskın düzenlendi. İçeri giren jandarma ekipleri tonlarca içki bidonu ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Yapılan aramalarda 220 litre kapasiteli bidonlar içerisinde toplam 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirilmiştir. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı M.G. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre yasal işlem yapıldı.