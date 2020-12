İzmit’in yamuk binalarına yıkım kararı

İzmit'te yaklaşık 25 yıl önce inşa edilen, ancak yaşanan 1999 depremi sonrasında da gözle görülür bir şekilde yamulan 2 bina, her deprem anması ve yurdumuzda yaşanan her deprem sonrası bir şekilde gündem oldu. İzmit ilçesinde Kocaeli Adliye binası karşısında bulunan 2 bina için yıkım kararı alındı. Kocaeli'nde deprem deyince akla gelen sembol binalardan olan Önder Apartmanı ve Yıldız Apartmanı, risk teşkil ettiği gerekçesiyle İzmit Belediyesi tarafından yıkılacak. Yan yana olan iki binanın yıkım işlemleri içlerinin boşaltılması istendi.İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden apartmanların girişine asılan tebliğe göre, İzmit Karabaş Mahallesi, Hafız Binbaşı Caddesi üzerinde bulunan Önder Apartmanı ve Yıldız Apartmanı, Kocaeli Valiliğince bildirilen ön hasar tespitinde "Tehlike arz ettiği" gerekçesiyle 30 gün içerisinde tahliye edilerek yıkım işlemine başlanacağı duyuruldu.Yapı Kontrol Müdürlüğünden apartman sakinlerine gönderilen (23.11. 2020 tarihli) tebliğde, bina içinde oturan vatandaşlardan, yıkım işlemlerinin başlanılabilmesi için iki binanın da boşaltılması istendi. Cadde boyunca önlü arkalı bitişik olan binaların nasıl yıkılacağı ve bölge esnafına zararı olup olmayacağı ise şu an bilinmiyor.