Jandarmadan seyyar kumarhaneye baskın

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Akyamaç köyünde E.Ç (36) isimli şahsın işletmekte olduğu seyyar yemek servisi faaliyeti yapılan işletmede kumar oynatılması üzerine Jandarma ekipleri baskın düzenledi. Baskını gören şüpheliler, oyun kağıtlarını çalılıkların arasına attı.

Alınan bilgiye göre, yapılan baskında işletmeciye ve sokağa çıkma kısıtlamasında sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişiye 14 bin 970 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Jandarma ekiplerince Çaycuma ilçesi Akyamaç Köyü'nde seyyar yemek servisi yapan bir işletmede T.Ş.(46), L.O. (38), E.E. (37), B.G. (35), S.B. (45), E.Ç. (36), Y.E. (30), B.I. (58), Ö.G. (40), S.K. (34) isimli 10 şahsa ve işletme sahibine İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince sokağa çıkma kısıtlaması kuralına uymamaktan 392 lirası, Sosyal Mesafe Kuralına uymamaktan 392 lira, kumar oynamaktan 395 lira olmak üzere toplam 14 bin 970 lira idari yaptırım uygulanırken işletmenin 15 gün süreyle kapatıldığı ve işletme sahibine adli işlem başlatılacağı öğrenildi.