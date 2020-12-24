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Kar yağdı Ankaralı perişan oldu! Arabalar buzda dans etti

'da vatandaşlardan Büyükşehir Belediyesine büyük tepki! Ankara'da etkili olan nedeniyle kent beyaza büründü. Ankara'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar, karla kaplanan ara yollarda güçlükle ilerledi. Özellikle buz pistine dönen ve rampa olan yollarda birçok araç kayarak yoldan çıktı. Karda kayan araçlar birbirine girdi. Vatandaşlar belediyenin yetersiz kaldığı gerekçesiyle isyan etti.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 19:19 Son Güncelleme: 24.12.2020 19:36 ABONE OL
Kar yağdı Ankaralı perişan oldu! Arabalar buzda dans etti

Ankara'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar, karla kaplanan ara yollarda güçlükle ilerledi. Özellikle buz pistine dönen ve rampa olan yollarda birçok araç kayarak yoldan çıktı. Karda kayan araçlar birbirine girdi.

Kar yağdı Ankaralı perişan oldu! Arabalar buzda dans etti | Video

Bazı araçlar yol kenarlarındaki direklere çarptı. Rampa aşağıya döne döne ilerleyen araçlardakiler ve çevredekiler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, karda kayan bir aracı elleriyle tutarak durdurmaya çalıştı. Bir belediye otobüsü de kayarak yoldan çıktı. Sincan ilçesinde sabahın erken saatlerinde de çok sayıda araç yolda kaldı. Öğleye doğru kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte ulaşım rahatladı.

Ankara'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar, karla kaplanan ara yollarda güçlükle ilerledi. Özellikle buz pistine dönen ve rampa olan yollarda birçok araç kayarak yoldan çıktı. Karda kayan araçlar birbirine girdi. Bazı araçlar yol kenarlarındaki direklere çarptı. Rampa aşağıya döne döne ilerleyen araçlardakiler ve çevredekiler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, karda kayan bir aracı elleriyle tutarak durdurmaya çalıştı. Bir belediye otobüsü de kayarak yoldan çıktı. Sincan ilçesinde sabahın erken saatlerinde de çok sayıda araç yolda kaldı. Öğleye doğru kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte ulaşım rahatladı.

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Kar yağdı Ankaralı perişan oldu! Arabalar buzda dans etti
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