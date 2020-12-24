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'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:10 ABONE OL
Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Şeyda Ç. yönetimindeki 78 BV 986 plakalı otomobil, 75. Yıl kavşağı mevkisinde su kanalına devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Öte yandan, Namal Kavşağı'nda A.Ö. (39) idaresindeki 78 SM 347 plakalı otomobil, E.Ç.'nin (20) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
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