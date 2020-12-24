Kaymakamlık son dakika duyurdu: Yılbaşı tatili için gidenlere 10 günlük karantina uygulanacak

Ayrıca Kaymakam Yenigün, ilçede görülen vakaların çoğunluğunun dış kaynaklı olduğunu belirterek, "İlçemizde görülen çoğu vakaların dış kaynaklı olmasından dolayı vakalarda azalışı sürdürmek ve aile büyüklerimizi riske atmamak adına anlayışınıza ihtiyacımız var. Mümkün olduğunca evler arasında kutlama yapmayı, aile büyüklerinin yanına gitmeyi bir süre daha ertelemeye dikkat edelim" dedi.