Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri polis, il dışından araçla uyuşturucu sevkıyatı yapan 4 uyuşturucu tacirine operasyon düzenledi. Kayseri -Adana Karayolu'nda durdurulan şüphelilerin bulunduğu iki otomobilden bin 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen iki otomobile operasyon yaptı. İlçe girişinde durdurulan otomobilde bulunan Z.S, R.K, M.B ve M.E.Ç gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bin 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem başlatılan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.