Kedinin geçeceği yerden içeri girdi! 20 saniyede soydular

İstanbul Küçükçekmece'de bir bilgisayar teknik servisi olan bir iş yerine sokağa çıkma yasağının, bitimine az bir zaman kala giren 3 hırsız 35 bin liralık laptop alıp kaçtı. İş yeri sahibi Murat Gürkan; "Sabah erkenden işe giden komşular görmüş kapının açık olduğunu haber verdiler. Gidip baktık kepenk vardı onu zorla eğmişler bir kedinin geçeceği kadar yer açmışlar oradan girmişler" dedi. Hırsızların biran önce yakalanmasını istedi.





Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bilgisayar malzemeleri satan ve teknik servis olarak işletilen bir iş yerinin önüne sabaha karşı kısıtlamaların son saatlerinde gelen 3 hırsız 1 dakika içerisinde kepenkleri rayından çıkardı. İddiaya göre küçük bir delik açan hırsızlar oradan içeri girip 35 bin lira değerindeki bilgisayarları alıp kaçtı. Yoldan geçen komşuların ihbarı ile olay yerine gelen iş yeri sahibi Murat Gürkan hemen durumu polise bildirdi. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.





İş yeri sahibi Gürkan; "Kepenklerdeki kilitleri kesmeden rayından çıkarmışlar. Levye ile eğit bir kedinin geçeceği kadar yer açmışlar birisi oradan içeri girip malzemeleri dışarda bekleyenlere veriyor. 20 saniyede ne var ne yok alabileceğini alıyorlar. Sonra hızla kaçıyorlar. Alarm dakikalarca çalmış ama aldırış etmemişler. İşe erken giden bir komşum var o haber verdi. Daha sokağa çıkma yasağı bitmek üzereydi gidip şikayetçi olduk. İnşallah biran önce çalınan ürünlerde hırsızlar da bulunur" dedi.