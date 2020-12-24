Kocaeli valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı basın açılaması ile vatandaşlara kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara genelinde 25.12.2020 Cuma günü saat:12.00'dan 27.12.2020 Pazar günü saat:03.00'a kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."