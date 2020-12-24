Kocasinan Belediyesi’nden çocuklara kışlık bot hediyesi

Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bin 500 çift bot dağıttı. Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini sergilediklerini belirterek, özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için hizmet ettiklerini vurguladı.

Kış mevsiminin başlamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eden Kocasinan Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiple ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına Bin 500 adet bot dağıtımı yaptı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yaptıklarını belirterek; "Kocasinan gönüllüsü projesi ile bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. 'İnsan odaklı hizmet' anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyoruz. Özellikle 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda soğuk kış günlerinde yavrularımızın ayakları üşümesin, yüzleri gülsün ve mutlu olsunlar diye yoğun gayret sarf ediyoruz."