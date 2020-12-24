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Koronavirüs salgını dikkatleri tarıma yöneltti

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, 2019 yılında başlayan koronavirüs salgınının dünyadaki tüm insanların sadece sağlığını değil ekonomilerini de derinden sarstığını belirterek, bir yıl içerisinde aşı çalışmalarının tamamlanmasına rağmen, dengeli beslenmenin pandemiden az etkilenmede önemli adım olduğu vurguladı. Prof.Dr. Çullu, SABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:51 ABONE OL
Koronavirüs salgını dikkatleri tarıma yöneltti

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, SABAH'a özel yaptığı açıklamasında; "Koronavirüs salgınıyla birlikte dünyada tarım ve gıdanın önemi birkez daha ortaya çıkmış ve birçok firmanın tarıma ilgisi artmıştır. Pandemi sonrası insanların tüketim alışkanlıkları değişmiş ve dengeli beslenmeye yapılan harcama miktarları artmıştır. Türkiye tarımsal üretimde birçok üründe dünyada ilk 3 ülke arasında yer alırken, gelecekte tarımsal üretimin hem beslenme hem de ekonomik avantaja çevirme şansı bulunmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Çullu, "Artan nüfusa gıda temini için GDO'lu ürünler dışında, dünyanın bazı ülkelerinde dikey tarım faaliyetleri başlamıştır. Toprak kaynaklarındaki bozulmalar ve alansal azalması gelecekte gıda üretiminin günümüz kadar rahat olmayacağı ve gıda güvenliğinin etkileneceği öngörülmektedir. Türkiye'de üretilen birçok tarımsal ürünler kendi kendimize yeterli iken, yakın gelecekte bazı ürünlerin doğal topraktan üretim miktarları riske girecektir. 1970 yılında kişi başına düşen iyi tarım arazisi 8 dekar iken, günümüzde artan nüfusun etkisi sonucunda kişi başına düşen araziler 4 dekara kadar düşmüştür.Her 32 yılda nüfus ikiye katlandığı düşünüldüğünde, 2050 yılında ülkemizin temel gıda ihtiyacı azalan toprak kaynaklarından üretilebilecek mi. GDO'lu ve dikey tarımdan üretilecek veya ithal edilecek ürünler yerine, kendi topraklarımızdan üretilen güvenli gıda için toprak kaynaklarına gereken önem verilmelidir" diye konuştu.

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Koronavirüs salgını dikkatleri tarıma yöneltti
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