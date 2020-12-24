Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar

Olay, Tavas ilçesinin Yorga Mahallesinde 10 Ekim'de meydana geldi. Motorlu testere tamircisi Mustafa N.'yi telefonla arayan bir kişi, "Sağlık Bakanlığından arıyorum. Koronavirüsli bir kişiyle temas ettiğiniz tespit edildi. Eşinizle birlikte acilen devlet hastanesine gidin ücretsiz koronavirüs testi yaptırın. Doktorlar sizi hastanede bekliyorlar" dedi.

Gelen telefon üzerine korkuya kapılan ve koronavirüs olduğunu sanan Mustafa N., yanına eşini de alarak Tavas Devlet Hastanesi'ne gitti. Mustafa N.'ye hastanede yapılan testin sonucu negatif çıktı ancak kendisini arayan kişinin de Sağlık Bakanlığı görevlisi olmadığını öğrenince evine döndü.

Hastanede yapılan testten sonra mahallesine dönen Mustafa N. evinin yatak odasında içinde 150 bin lira değerinde altın ve para olan çelik kasanın çalındığını görünce jandarmayı aradı. Başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çelik kasa hırsızlığı olayına karışanları yakalamak çalışma başlattı. Şüphelilerin Mustafa N.'yi koronavirüs yalanıyla kandırıp çelik kasasını çalabilmek için eşiyle birlikte hastaneye gönderdikleri belirlendi. Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, mahalle başta olmak üzere karayolu üzerindeki 113 güvenlik kamerası kaydında 22 bin 285 araç inceledi.

Yakalanmamak için plakayı söktüler, jandarmadan kaçamadılar

JASAT ekipleri, olayın yaşandığı evde ve sokakta kamera kaydı bulunmaması üzerine kasa hırsızlığına karışan kişileri yakalamak için Yorga Mahalle Camii'nden anons yaptırdı. Minareden yapılan anonsta, hırsızlık olayının yaşandığı gün mahallede şüpheli kişi ya da kişiler ve araç görenlerin JASAT ekiplerine anlatması istendi. Anons üzerine camiye gelen bir görgü tanığı, mahallede yabancı kişiler ile otomobil gördüğünü söyledi.

HIRSIZLARINDAN BİRİ KOMŞU ÇIKTI

JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve tanığın ifadesiyle kasa hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen kişileri yakalamak için 'Avcı' kod adıyla başlattığı operasyonla Yücel B., Fatih T., Bayram Ç. ve Burak A.'yı gözaltına aldı. Fatih T.'nin kasası çalınan Mustafa N.'nin aynı mahallede komşusu olduğu belirlendi. Şüphelilerden birinin Mustafa N'yi telefonla arayıp, hastaneye gönderdiği, gözaltına alınan 4 kişinin de kasanın çalınması olayına karıştığı belirlendi. Sorgularının ardından jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklandı.